به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم افتتاح متمرکز طرح‌های وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و طی آن ۴ هزار و ۴۳۹ واحد مسکونی و ۱۱ طرح روبنایی و زیربنایی به ارزش ۷۵۳ میلیارد تومان در شهرهای جدید به بهره‌برداری رسید.

این مراسم به صورت ویدئو کنفرانس و با دستور رئیس جمهور برگزار شد و شهرام ملکی، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، سخنرانی کرد.

وی اعلام کرد: در شهر جدید پردیس، در محل بهره‌برداری ۲ هزار و ۳۷۰ واحد مسکن مهر باقی‌مانده در فازهای مختلف، عملیات تکمیل واحدهای مسکونی، محوطه‌سازی، آماده‌سازی و احداث معابر اصلی و فرعی به همراه دیوار حائل و خدمات زیربنایی انجام شده است.

همچنین ۱۱ طرح روبنایی در حوزه‌های آموزشی، درمانی و مذهبی به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است.

ملکی درباره مشکلات طولانی‌مدت برخی پروژه‌ها که بیش از هفت سال به طول انجامید، گفت:با تاکید رئیس جمهور و هماهنگی وزیر راه و شهرسازی، اقدامات مهمی برای تسریع در روند تکمیل این طرح‌ها و تامین اعتبار از منابع داخلی شرکت عمران و صندوق ملی مسکن انجام شده است.

وی در پایان افزود که در دولت چهاردهم، ۵ هزار و ۴۷۸ واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس به متقاضیان تحویل داده شده و روند تکمیل طرح ها با جدیت ادامه دارد تا پاسخگوی مطالبات مردم باشد.