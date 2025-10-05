لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی در زمینه پدافند غیرعامل
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی استان در زمینه پدافند غیرعامل گفت: هماهنگی، ارتباط مستمر و برنامهریزی دقیق، مهمترین عامل موفقیت در مدیریت شرایط بحرانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
سیف در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: در شرایط فعلی، لازم است همه دستگاهها بهصورت منسجم و هماهنگ عمل کنند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا بحران، توانایی پاسخ سریع و مؤثر وجود داشته باشد. شناخت دقیق ظرفیتها، داشتن ارتباطهای کاری بهروز و تهیه فهرستهای تماس و مسئولان شیفتی از جمله اقدامات ضروری است.
وی افزود: در برخی مواقع، به دلیل نبود ارتباطات بهروز میان واحدها و نیروها، زمان واکنش به بحران افزایش مییابد؛ لذا لازم است فرمانداران و مدیران شهرستانی فهرست شماره تماس مسئولان، مدیران نوبتی و نیروهای پشتیبان را بهصورت منظم بهروزرسانی و در اختیار دبیرخانه شورا قرار دهند.
سیف با اشاره به ضرورت هماهنگی میان حوزههای اجرایی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی استان گفت: پدافند غیرعامل صرفاً موضوعی فنی نیست؛ بلکه نیازمند درک مشترک، همکاری میدانی و باور عمومی به اهمیت پیشگیری است. باید همه بخشها از جمله دانشگاهها، دستگاههای خدماترسان و نهادهای فرهنگی نسبت به آموزش و ترویج این فرهنگ اقدام کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تأکید بر برنامهریزی جمعیتی و کالبدی در مناطق مختلف استان افزود: رعایت اصول پدافند غیرعامل در طرحهای عمرانی و شهری ضروری است. هر پروژه باید از منظر پایداری، ایمنی و تأمین نیازهای اضطراری مورد بررسی قرار گیرد تا در مواقع حساس دچار اختلال نشویم.
وی در ادامه گفت: تجربههای گذشته نشان داده است که آمادگی ذهنی و ساختاری مدیران در شرایط بحرانی از هر تجهیزات فنی مؤثرتر است؛ بنابراین برگزاری جلسات منظم، مانورهای دورهای و پیگیری مصوبات شورا از اولویتهای ما در ماههای آینده خواهد بود.
سیف گفت: استان البرز با توجه به موقعیت جغرافیایی و تراکم جمعیت، نیازمند هوشیاری دائمی و انسجام مدیریتی است. همه ما باید با روحیه همکاری و احساس مسئولیت، از هماکنون برای مواجهه با شرایط غیرمترقبه آمادگی لازم را داشته باشیم.