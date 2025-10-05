حدود ۱۶۰۰ تن فرآورده‌های لبنی در ۶ ماه اول امسال از نیشابور به کشور‌های اوراسیا از جمله روسیه، قزاقستان و ازبکستان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور امروز در نشست خبری گفت: طرح واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی از ابتدای شهریور آغاز شده است و تا پایان مهر ادامه دارد و در این طرح، دام‌ های سبک به‌ صورت رایگان و دام‌ های سنگین با استفاده از واکسن‌ های وارداتی واکسینه می‌ شوند.

دکتر علی سلیمانی با بیان اینکه حفظ سرمایه دامی منطقه و جلوگیری از شیوع بیماری‌ ها اولویت جدی دامپزشکی است، افزود: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون و ۳۹۷ هزار دُز واکسن برای پیشگیری از بیماری‌های دامی در سطح شهرستان نیشابور تزریق شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع سویه‌ های اگزوتیک (غیربومی) در کشور‌هایی همچون ترکیه، بحرین و عراق، از حدود ۱۰ روز گذشته، ورود هرگونه دام داشتی از سمت غرب کشور ممنوع اعلام شده است.

دکتر سلیمانی گفت: دامداران باید شرایط قرنطینه را به طور جدی رعایت کنند که خودداری از ورود افراد متفرقه و دلال‌ ها به دامداری‌ ها، پرهیز از تردد غیرضروری به بازار دام و نقل و انتقال بدون مجوز و ضدعفونی کامل خودرو‌های حمل خوراک و دام از جمله این موارد است.

وی با اشاره به اینکه بیماری هاری از جمله بیماری‌های خطرناک مشترک بین انسان و حیوان است، افزود: امسال واکسیناسیون ۱۲ هزار قلاده سگ صاحب‌دار در دستور کار قرار دارد که تاکنون حدود ۸ هزار قلاده واکسینه شده‌اند.

وی در خصوص حادثه حمله سگ به صاحبش در منطقه اسلام‌ آباد نیشابور هم گفت: این سگ علائم بالینی هاری نداشت، اما برای اطمینان نمونه آن به تهران ارسال شد و منتظر نتایج آزمایش هستیم. فرد مورد حمله قرار گرفته نیز به دلیل پاره شدن شریان و خون‌ ریزی شدید جان باخته است.

سلیمانی توصیه کرد: در صورت گزش توسط حیوان مشکوک، بلافاصله باید محل زخم با آب و صابون شسته شود و فرد مورد حمله قرار گرفته برای تزریق واکسیناسیون و سرم ضد هاری به مراکز درمانی مراجعه کند.

وی افزود: در نیمه نخست امسال حدود ۶ هزار رأس دام سبک از نظر بیماری سل آزمایش شدند که تنها دو مورد مشکوک گزارش شده و هیچ نمونه مثبتی مشاهده نشده است.

او ادامه داد: همچنین برای ۶۳۰۰ رأس دام آزمایش خون برای بیماری بروسلوز انجام گرفته است.

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور در خصوص وضعیت طیور این شهرستان گفت: شهرستان نیشابور دارای یک میلیون و ۸۵۰ هزار مرغ گوشتی و ۱۳۵ هزار مرغ تخم‌گذار است که همگی تحت نظارت‌های دقیق بهداشتی قرار دارند.

سلیمانی بیان داشت: در ۶ ماهه نخست امسال، حدود ۵۱ هزار رأس دام سبک، ۴ هزار و ۵۵۰ رأس دام سنگین در نیشابور کشتار شده‌اند که از این تعداد ۱۱۲ رأس دام سنگین (معادل ۲۴ تن) و ۱۰ رأس دام سبک (معادل ۲۵۰ کیلوگرم) به علت مشکلات بهداشتی غیرقابل مصرف اعلام شده‌اند.

وی بیان کرد: در همین بازه زمانی، حدود ۱۰۰۰ واحد عرضه مواد پروتئینی شامل قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها، رستوران‌ها و آشپزخانه‌ها تحت بازرسی قرار گرفته‌اند که در نتیجه آن حدود ۱۳ تُن فرآورده غیرقابل مصرف کشف و جمع‌آوری شده است.

سلیمانی به فعالیت‌های زنبورداری شهرستان نیز اشاره کرد و ادامه داد : حدود ۲۹ هزار کلونی زنبور عسل در نیشابور فعال است و تاکنون مجوز بهداشتی کوچ برای ۴۸۰۰ کندو صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش صادرات نیز، ۷۲ گواهی بهداشتی صادراتی برای ارسال حدود ۱۶۰۰ تن فرآورده لبنی به کشور‌های حوزه اوراسیا (شامل روسیه، قزاقستان، ازبکستان) صادر شده که با نظارت کامل بهداشتی همراه بوده است.

سلیمانی تاکید کرد: تمام این محصولات از لحاظ میکروبی، باقی‌ مانده آنتی‌ بیوتیک‌ ها و سموم کشاورزی نمونه‌ برداری و آزمایش شده‌ اند تا مطابق با استاندارد‌های بین‌ المللی باشند.