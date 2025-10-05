به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، جمعی از مسئولان استان همدان با خانواده شهید «ناصر واقعی سرشت» دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهید «ناصر واقعی سرشت» متولد سال ۱۳۲۹ در همدان و از شهدای نیروی انتظامی است که سال ۱۳۶۲ در نقده آذربایجان غربی به فیض شهادت نائل شد.

از این شهید بزرگوار ۳ فرزند به نام‌های امیرحسین، میثم و سمیه به یادگار مانده است.

سردار نجفی فرمانده انتظامی استان همدان در این دیدار با اشاره به تقدیم ۳۴۶ شهید انتظامی از استان همدان گفت: شعار هفته نیروی انتظامی « پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن » است.