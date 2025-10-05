پخش زنده
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از تمرکز دولت بر تصویب طرحهای توسعه در شهرهای کوچک، میانی، مرزی و ساحلی خبر داد و گفت: تلاش شده است از گسترش بیرویه کلانشهرها جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در مراسم افتتاح برخط طرحهای وزارت راه با حضور رئیسجمهور، از تصویب طرحهای جامع ۶ شهر و مکانیابی برای ۳ شهرک جدید خبر داد.
وی گفت: اولویت شورای عالی، تصویب طرحها در مناطق کمتر توسعهیافته و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و زیرساختی است.
همچنین برای کاهش تمرکز در کلانشهر تهران، ۲۱ برنامه ساماندهی به تصویب رسیده است.
در این مراسم، مجوز تأمین زمین برای توسعه شهری سنندج نیز صادر شد.