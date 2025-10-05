مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: ۸۳ درصد موسسان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان از بانوان و ۱۷ درصد از آقایان هستند که این میزان نشان دهنده نقش فعال بانوان در حوزه ارائه آموزش‌های مهارتی است.

۸۳ درصد مؤسسان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای زنجان، بانوان هستند

۸۳ درصد مؤسسان آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای زنجان، بانوان هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدرضا انصاری با اشاره به وضعیت آموزشگاه‌های آزاد استان، افزود: در مجموع ۲۱۵ آموزشگاه‌ آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان فعال است.

وی اضافه کرد: ۳۲ آموزشگاه در ابهر، ۱۶ آموزشگاه در خرمدره، ۱۵ آموزشگاه در طارم،۳۷ آموزشگاه در خدابنده و سه آموزشگاه در شهرستان های ماهنشان، ایجرود و سلطانیه فعالیت می کند.

انصاری افزود:از مجموع کل آموزشگاههای استان، ۲۲۹ آموزشگاه در حوزه بانوان، ۲۵ آموزشگاه ویژه برادران و ۶۴ آموزشگاه به صورت مشترک فعالیت دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان با اشاره به موضوع قوانین بالا دستی و نحوه اجرای آنها در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای، گفت: پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور این است که ۱۵ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های آموزش توسط بخش غیردولتی اعمال و این مبلغ از هزینه نهایی آموزش کم شود.

وی ادامه داد: در این فرآیند، آموزشگاهها نقش محاسبه و اعمال این تخفیف‌ها را بر عهده دارند اما مشکل مهم در این حوزه، تفاوت در تعرفه‌های آموزش است که بر اساس دهک‌بندی اقتصادی و وضعیت فرد متقاضی تعیین می‌شود.

انصاری افزود: به عنوان مثال، در یک دوره، فردی با تعرفه ۳۰۰ هزار تومان و فرد دیگر با تعرفه ۶۰۰ هزار تومان ثبت‌نام می‌کنند، در حالیکه هر دو در یک دوره حضور دارند که این تفاوت‌ها بر اساس دهک‌بندی اقتصادی، وضعیت بیکاری، قرار گرفتن در سطوح مختلف دهک‌ها و وضعیت خانوادگی فرد (مثلا تحت تکفل خانواده یا مستقل بودن) تعیین می‌شود.

وی یادآور شد: حتی اگر فردی بیکار باشد و مهارت‌آموزی کند، ممکن است در سامانه‌های مربوطه دهک‌بندی متفاوتی داشته باشد و تعرفه‌های متفاوتی برای او اعمال شود.