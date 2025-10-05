پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: بیش از ۹۰ درصد دامداریهای استان به صورت سنتی در حدود ۲ هزار و ۹۰۰ واحد روستایی فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی در نشست خبری به مناسبت روز ملی دامپزشکی گفت: این استان با استمرار برنامههای واکسیناسیون و نظارت دقیق در مبادی مرزی، جایگاه خود را به عنوان یکی از استانهای پیشرو در حفظ سلامت جمعیت دام کشور تثبیت کرده است.
سید امید خلیلزاده افزود: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد دامداریهای استان به صورت سنتی و در قالب حدود ۲ هزار و ۹۰۰ واحد روستایی فعالیت دارند، عملیات واکسیناسیون به طور مستمر و میدانی در این مناطق در حال انجام است.
وی اظهار داشت: هیچ کمبودی در تامین واکسن وجود ندارد و تمامی دامها زیر پوشش کامل مایهکوبی قرار گرفتهاند.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: با نزدیک شدن به فصل سرما، طرحهای مراقبتی برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان نیز در حال اجرا است.
خلیلزاده تاکید کرد: صیانت از جمعیت دامی، کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام و تضمین امنیت غذایی از مهمترین ماموریتهای دامپزشکی استان است.
وی یادآور شد: با اجرای سالانه ۱۴ مرحله مایهکوبی در میان دامهای سبک و سنگین، زنبور عسل و سگسانان، آذربایجان غربی در خط مقدم پیشگیری از بیماریهای بومی و وارداتی قرار دارد.