به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه امروز «میز اقتصاد» شبکه خبر، موضوع عملکرد پلیس امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. میهمانان برنامه سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی و آقای مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بودند.

مجری: سردار رحیمی، لطفاً بفرمایید در سال جاری چه اقدامات شاخصی در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی انجام شده است؟

سردار رحیمی: در شش‌ماهه نخست امسال، پلیس امنیت اقتصادی موفق شده است بیش از ۳۱۲ باند و گروه سازمان‌یافته قاچاق و جرایم اقتصادی را شناسایی و متلاشی کند. این گروه‌ها در زمینه‌هایی مثل قاچاق کالا، ارز و طلا، جعل اسناد و فرار مالیاتی فعالیت داشتند.

همچنین در همین مدت، بیش از ۶۷ پرونده کلان با گردش مالی سنگین رسیدگی شده است.

مجری: در حوزه برخورد با قاچاق کالا و ارز چطور؟ آمار‌ها نشان از رشد کشفیات دارند، درست است؟

سردار رحیمی: بله، خوشبختانه با تمرکز بر کنترل مبادی ورودی و شبکه‌های توزیع، امسال شاهد رشد چشمگیری در کشفیات بوده‌ایم.

از ابتدای سال تا کنون، بیش از ۷۷۰۰ پرونده قاچاق تشکیل و حدود ۵۶ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده است. همچنین ۵۶۳۰ نفر از متهمان در این زمینه دستگیر شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته‌ایم.

مجری: در کنار برخورد‌های انتظامی، چه برنامه‌هایی برای پیشگیری و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در دست اجرا دارید؟

سردار رحیمی: یکی از اولویت‌های ما ایجاد نظم و شفافیت در بازار‌های مالی و تجاری است. در این راستا، پلیس امنیت اقتصادی با بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان مالیاتی همکاری نزدیک دارد. در حوزه ساماندهی مبادلات ارزی و رمز‌ارزها، کنترل انبار‌ها و جلوگیری از احتکار و نیز پایش تراکنش‌های مشکوک بانکی اقدامات موثری انجام شده است. هدف این است که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بتوانند با آرامش و امنیت خاطر به فعالیت بپردازند.

مجری: به عنوان سؤال پایانی، مهم‌ترین پیام شما به مردم و فعالان اقتصادی چیست؟

سردار رحیمی: پلیس امنیت اقتصادی در کنار مردم است، نه مقابل آنان. هرجا فعالیت شفاف، قانونی و مولد باشد، پلیس از آن حمایت می‌کند. اما با کسانی که بخواهند با سوداگری، قاچاق یا اخلال در نظام اقتصادی، آرامش جامعه را به خطر بیندازند، قاطعانه برخورد می‌کنیم.