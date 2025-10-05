پخش زنده
وزارت ورزش و جوانان در پیامی، کسب نشان طلای تیم ملی والیبال بانوان در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی را که برای نخستینبار در تاریخ زنان ایران بهدست آمد، تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) با شکست ازبکستان به مقام قهرمانی آسیای مرکزی دست یافت تا بعد از ۶۲ سال فعالیت، والیبال بزرگسالان ایران به نخستین نشان طلای تاریخ خود دست یابد.
وزارت ورزش و جوانان در پیامی این موفقیت را تبریک گفت که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابتهای قهرمانی آسیای مرکزی، صفحهای پرافتخار به تاریخ نزدیک به هفت دهه فعالیت بانوان والیبالیست کشور افزود؛ صفحهای که روایتگر تلاش، همت والا و استمرار در کوشش بانوانی است که با برنامهریزی و پشتکار توانستند با افتخار میدان رقابتی «کاوا» را فتح کنند؛ رخدادی که نشانهای روشن از رشد و توسعه این رشته در کشور است.
به ملیپوشان عزیز، اعضای کادر فنی و سرپرستی، همچنین مدیران فدراسیون والیبال که زمینهساز این پیشرفت و موفقیت هستند و به تمامی علاقهمندان به ورزش، صمیمانه تبریک میگوییم.
امیدواریم این مسیر، پرقدرتتر از همیشه، به دستاوردهای درخشانتر و پایدارتر بینجامد.
تیم ملی والیبال زنان ایران در سال ۱۳۹۶ در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در منطقه کاوا در گروه خود به مقام قهرمانی دست یافت، اما این رقابتها مدال نداشت و تیم ایران به مرحله دوم انتخاب صعود کرد.