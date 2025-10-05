فرماندار ماکو گفت: ایستایی کامیون‌های ترانزیتی و حامل بار تجاری در مرز بازرگان باید به حداقل ممکن برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار ماکو در بازدید از آخرین وضعیت خدمات دهی به ناوگان باری در گمرک و پایانه‌های نوبت دهی در این مرز با اعلام این مطلب گفت: پویایی چرخه تأمین و صادرات کشور به همت رانندگان و کامیون‌داران خدوم ممکن است و لازم است همه دستگاه‌ها در راستای تسهیل فعالیت آنان همکاری مؤثر داشته باشند.

شهلا تاج فر همچنین خواستار نظارت جدی‌تر بر مرز‌ها و کنترل تحرکات سودجویانه برخی افراد در نوار مرزی شد و افزود: باید با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، از هرگونه سوء‌استفاده از موقعیت‌های مرزی جلوگیری به‌عمل آید تا مسیر تجارت رسمی و سالم تسهیل شود.

فرماندار شهرستان ماکو تعامل میان بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی برای مدیریت بهینه حمل‌ونقل مرزی را با اهمیت دانست و گفت:: همکاری میان شرکت‌های خدماتی و دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری در مرز بازرگان شود.