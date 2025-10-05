استرداد کلاهبردار ۱۶۴ هزار دلاری به کشور
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام چندین فقره کلاهبرداری به مبلغ ۱۶۴ هزار دلار و انتقال مال غیر به کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ تقی محمودی رئیس پلیس بینالملل فراجا اظهارداشت: براساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری و انتقال مال غیر، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم تحت عنوان سازنده ساختمان، چندین واحد مسکونی در حال ساخت را که بصورت پیش فروش واگذار کرده بود، مجددا طی قولنامههای غیر رسمی به افراد دیگری فروخته و پس از جمع آوری اموال حاصل از فروش واحدهای نیمه ساز، متواری و بصورت غیر قانونی از کشور خارج میشود.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ محمودی با اشاره به تلاشهای بی وقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشورهای همسایه دستگیر میشود.
رئیس پلیس بینالملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بینالملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه گردید.