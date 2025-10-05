به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های شهداب یزد و مس رفسنجان در اولین روز دومین دوره مسابقات جام‌چهارجانبه شهداب در ورزشگاه اختصاصی این تیم به مصاف هم رفتند.

شهدابی‌ها در این دیدار موفق شدند رفسنجانی‌ها را با نتیجه سه بر یک شکست دهند.

دست‌های اول، سوم و چهارم با نتیجه ۲۵ ـ ۲۲، ۲۵ ـ ۱۶ و ۳۱ ـ ۲۹ به سود شهداب پایان یافت و مس هم دست دوم را ۲۵ ـ ۲۳ از آن خود کرد.

در این مسابقات که تا پانزدهم مهرماه ادامه دارد، تیم‌های پیکان تهران و مهرگان نور نیز حضور دارند.