آبنبات سنتی تربت‌ جام به عنوان یکی از قدیمی‌ ترین شیرینی‌ های شرق کشور، نیازمند برندسازی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت جام گفت: وجود ۴۳ کارگاه فعال نشان از ظرفیت بالای شهرستان تربت جام در تولید آبنبات‌ های متنوع با طعم‌ های متفاوت و باکیفیت دارد، اما این محصول ارزشمند هنوز جایگاه واقعی خود را به عنوان سوغات پیدا نکرده است.

فرامرز صابرمقدم افزود: آبنبات تربت جام مدتهاست که با طعم دلپسندش بر سفره خانواده‌ ها و میهمانی‌ ها راه یافته است.

وی ادامه داد: تعداد بالای کارگاه‌ های آبنبات ریزی در تربت جام، نشان‌دهنده ظرفیت مطلوب آن برای تبدیل شدن به یک محصول شاخص استانی، ملی و حتی صادراتی است.

صابرمقدم با اشاره به ضرورت برندسازی این محصول، گفت: برندسازی آبنبات سنتی تربت‌ جام نیازمند ترکیبی از حفظ هویت بومی و استفاده از روش‌ های مدرن بازاریابی بر روی بسته بندی‌ های آن است.

وی افزود: برای برندسازی این محصول و معرفی آن به عنوان «سوغات تربت جام» می توان از تصاویر جاذبه‌ های گردشگری نظیر مجموعه تاریخی شیخ احمد جامی، موسیقی مقامی و دوتار و بازی‌ های آیینی این منطقه استفاده کرد.