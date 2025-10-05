تغییر جهت ترافیک در خیابان عبید زاکانی قزوین، با وجود گذشت حدود سه هفته از اجرای آن، همچنان با چالش‌هایی رو‌به‌رو است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حدود سه هفته از اجرای طرح تغییر جهت تردد خودرو‌ها در خیابان عبید زاکانی قزوین می‌گذرد. پیش از این، جهت این خیابان از شمال به جنوب بود که معضلات ترافیکی متعددی را برای این معبر ایجاد کرده بود. با اجرای طرح جدید، رانندگان تنها می‌توانند از جنوب به شمال، یعنی از سمت خیابان امام خمینی وارد عبید زاکانی شوند.

این تغییر جهت، بار ترافیکی خیابان امام خمینی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، اما متأسفانه برخی شهروندان با بی‌توجهی به تابلو‌های راهنمایی و رانندگی، همچنان مسیر قبلی را برای ادامه تردد انتخاب می‌کنند. این رفتار نه تنها وقت دیگران را تلف می‌کند، بلکه موجب ایجاد ترافیک در خیابان عبید زاکانی نیز می‌شود.

علاوه بر این، پارک خودرو‌ها در زیر تابلو‌های پارک ممنوع در این خیابان، عرض مسیر تردد را باریک‌تر کرده و عبور و مرور را دشوارتر می‌سازد. این در حالی است که پارکینگی در ابتدای همین خیابان برای رفاه حال شهروندان تعبیه شده است.