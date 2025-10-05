مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تاکید بر ضرورت مقابله با تحریف جنگ ۱۲ روزه از سوی دشمن گفت: جنگ فقط پشت خاکریز‌ها نیست، بلکه در دل‌ها، خانه‌ها و پیش مادران و کودکان روایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «مهدی امیریان» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس امروز (یکشنبه) در همایش «همبستگی در برابر نقض حقوق بنیادین کودکان فلسطینی»، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، اظهار داشت: مفهوم کودک در جهان همواره مترادف با سرزندگی، شادابی و امنیت بوده، اما امروز رژیم صهیونیستی این معنا را تغییر داده است.

وی افزود: کار ترویج و تبیین فرهنگ و تاریخ مقاومت یک وظیفه تاریخی است که باید برای نسل‌های آینده انجام شود.

سردار امیریان درباره فعالیت‌های موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: این موزه دارای هشت تالار اختصاصی و یک موزه ویژه مقاومت است که به ابتکار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی راه‌اندازی شده است. در موزه مقاومت، بازدیدکنندگان با مفاهیمی، چون نفرت از رژیم صهیونیستی و فرهنگ ایثار و مقاومت آشنا می‌شوند.

وی با تأکید بر انتقال دقیق و به‌روز مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت، به‌ویژه برای نسل جوان، افزود: جنگ فقط پشت خاکریز‌ها نیست، بلکه در دل‌ها، خانه‌ها و پیش مادران و کودکان روایت می‌شود.

سردار امیریان همچنین با اشاره به خطر تحریف تاریخ گفت: هم در دفاع مقدس و هم در جنگ ۱۲ روزه اخیر شاهد تحریف هستیم و باید برای مقابله با آن تلاش کنیم.

در این همایش، ابعاد گوناگون نقض حقوق کودکان فلسطینی، سکوت مجامع بین‌المللی، و نقش فرهنگی و رسانه‌ای در دفاع از مظلومیت مردم غزه مورد بررسی قرار گرفت.