در میان ۲۶ بازیکنی که فدراسیون فوتبال برای حضور در اردوی تیم ملی امید منتشر کرده، نام چهار نماینده آلومینیوم اراک دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فدراسیون فوتبال نام ۲۶ بازیکن را برای حضور در اردوی جدید تیم المپیک (از تاریخ ۱۳ تا ۲۲ مهر) اعلام کرد.
در این بین نام چهار بازیکن آلومینیوم اراک دیده میشود.
سید مهدی مهدوی، بهرام گودرزی، عباس کهریزی و ابوالفضل سوختانلو از جمع شاگردان سید مجتبی حسینی به اردوی تیم فوتبال امید ایران دعوت شدند.
باشگاه آلومینیوم اراک در لیست ۲۶ نفره تیم فوتبال امید ایران، بیشترین نماینده را دارد.
محمد خلیفه دروازهبان جوان آلومینیوم اراک نیز به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شده و با این احتساب جمع ملیپوشان این باشگاه در این فیفادی به پنج نفر میرسد که در تاریخ فوتبال اراک و استان مرکزی بیسابقه است.