مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از آغاز حرکت واگنهای ایرانی در مسیر کشورهای حوزه CIS (ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان) در آیندهای نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جبارعلی ذاکری اعلام کرد که بر اساس توافق انجامشده میان راهآهنهای ایران و ازبکستان، حرکت واگنهای ایرانی در کریدورهای بینالمللی و در مسیر کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان ظرف دو هفته آینده آغاز خواهد شد.
این اقدام در راستای توسعه حملونقل بینالمللی و تقویت دیپلماسی ریلی با کشورهای همسایه و حوزه CIS انجام میشود و هدف آن افزایش میزان بار جابجا شده در کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب است.
این خبر همزمان با بهرهبرداری از ۱۷ پروژه ریلی و الحاق ۲۸۳ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه ریلی کشور اعلام شد. این ناوگان شامل لکوموتیو، واگن مسافری و باری است که در مجموع ارزشی معادل ۳ هزار میلیارد تومان دارد و با مشارکت ۹ شرکت تولیدکننده داخلی و ۱۴ شرکت حملونقلی به شبکه ریلی اضافه شدهاند.
ذاکری همچنین به افزایش نقشآفرینی حملونقل ریلی در کشور اشاره کرد و افزود: با جذب سرمایههای جدید بخش خصوصی و تغییر رویکرد سرمایهگذاران، تعداد لکوموتیوهای آماده به کار شبکه ریلی از ۴۸۹ دستگاه در سال گذشته به ۵۶۹ دستگاه در شرایط فعلی رسیده است.
وی در پایان به گسترش مسیرهای بینالمللی اشاره کرد و از تلاشها برای راهاندازی قطار تهران - آنکارا خبر داد. این تلاشها در پی فعالسازی مجدد قطار تهران - وان پس از ۵ سال وقفه صورت میگیرد.