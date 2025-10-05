نشست هم اندیشی سرپرست فرمانداری اهواز با بزرگان و سران اقوام و عشایر این شهرستان برگزار شد.

برگزاری نشست هم اندیشی سرپرست فرمانداری اهواز با بزرگان و سران اقوام و عشایر

برگزاری نشست هم اندیشی سرپرست فرمانداری اهواز با بزرگان و سران اقوام و عشایر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این نشست در سالن اجتماعات شهدای فرجوانی فرمانداری اهواز و با حضور جمعی از مسئولان و بزرگان و معتمدین اقوام شهرستان اهواز برگزار شد.

عظیم شمخانی، سرپرست فرمانداری اهواز با تجلیل از مجاهدت‌های اقوام و عشایر شهرستان اهواز گفت: اقوام و عشایر نقش پر رنگ و اثر گذاری در تمامی عرصه‌های انقلاب اسلامی دارند.

در این نشست بزرگان و سران اقوام و عشایر شهرستان اهواز به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.