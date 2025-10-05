هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال با ادامه صدرنشینی گیتی پسند و ثبت دومین شکست مس سونگون به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران امروز (یک‌شنبه، ۱۳ مهر) به پایان رسید.

گیتی پسند با ۳۰ امتیاز در پایان این هفته از رقابت‌ها صدرنشین لیگ برتر باقی ماند، مس سونگون هم پس از متحمل شدن دومین شکست هم‌چنان ۲۵ امتیازی است و در رده دوم قرار دارد. گهرزمین سیرجان هم با ۲۰ امتیاز سوم است.

تیم شهرداری ساوه با ۶ امتیاز و جواد الائمه شهر کرد با ۳ امتیاز دو تیم انتهای جدول هستند.

نتایج هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال:

جمعه ۱۱ مهر

پالایش نفت شازند ۲ - ۲ پالایش نفت بندرعباس

جواد الائمه شهرکرد ۲ - ۶ بهشتی سازه گرگان

شهرداری ساوه ۳ - ۷ گهر زمین سیرجان

شنبه ۱۲ مهر

فولاد زرند ایرانیان صفر - یک عرشیا شهرقدس

پردیس قزوین ۲ - یک پالایش نفت اصفهان

یکشنبه ۱۳ مهر

گیتی پسند اصفهان ۲ - یک سن ایچ ساوه

فولاد هرمزگان ۲ - یک مس سونگون ورزقان