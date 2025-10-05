گامی در جهت پایداری شبکه در آبیک
طرح جهادی احداث و اصلاح فیدر ۲۰ کیلوولت دومداره واحدهای تولیدی در روستای جلفا آبیک اجرا شد.
این پروژه با مشارکت گسترده نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان، شامل ۲۳ اکیپ عملیاتی، نظارتی و پشتیبانی با ۷۱ نفر نیرو، و با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان به ثمر نشست.
در این راستا، ۳۵ دستگاه خودرو، ۱۵ دستگاه بالابر و یک دستگاه جرثقیل به کار گرفته شد تا این اقدام مهم در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت خدمات برقرسانی به مشترکین منطقه خواهد بود.