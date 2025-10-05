پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت: اهمیت هواشناسی در استانی که قطب کشاورزی کشور است و در کنار دریاچه ارومیه قرار دارد، از هر نقطه دیگری در ایران بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در حاشیه آیین بهرهبرداری از ۵۰ ایستگاه هواشناسی جدید در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، افزود: بهکارگیری سامانههای نوین در جمعآوری و تحلیل دادههای هواشناسی نقش مؤثری در ارتقای دقت پیشبینیها و تصمیمسازیهای کلان دارد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت اطلاعات هواشناسی در طرحهای احیای دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی برنامههای احیا، اصلاح الگوی کشاورزی بوده و اساس آن بر دادهها و تحلیلهای دقیق هواشناسی استوار است.
استاندار آذربایجانغربی به فعالیت پژوهشگاه تخصصی در دانشگاه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: تمام طرحهای علمی مرتبط با احیای دریاچه به این پژوهشگاه ارجاع داده میشود و هماکنون چند طرح علمی از جمله طرح بارورسازی ابرها و تثبیت نمک در دست بررسی قرار دارد و در صورت تأیید طرح تثبیت نمک، این اقدام میتواند مانع خیزش گردوغبار نمکی در منطقه شود.
رحمانی همچنین با اشاره به نیاز فرودگاه ارومیه به تجهیزات نوین هواشناسی، اضافه کرد: با توجه به برنامههای توسعهای فرودگاه، ارتقای سامانههای هواشناسی در این مجموعه ضروری است.
وی در پایان با بیان اینکه دسترسی به دادههای دقیق و بهروز برای برنامهریزیهای آینده بهویژه در حوزه احیای دریاچه ارومیه از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: همکاری مشترک میان ستاد احیای دریاچه ارومیه و ادارهکل هواشناسی، گامی مؤثر در این مسیر خواهد بود.