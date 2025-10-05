پخش زنده
کارگاه آموزشی و ترویجی با محوریت آشنایی با مفاهیم حفاظت از منابع طبیعی در مدرسه پسرانه مرحوم رحمتی بردسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن. گفت: با استفاده از نمایش عروسکی و روش های خلاقانه آموزشی، مفاهیم مرتبط با حفظ درخت، جنگل ها، مراتع و منابع خدادادی به زبان ساده برای دانش آموزان مدرسه پسرانه مرحوم رحمتی تشریح شد.
حمید رضا اقبالی افزود: هدف از این کارگاه، تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در میان دانش آموزان به عنوان نسل آینده ساز جامعه است و آموزش در سنین پایین، زمینه ساز شکل گیری رفتارهای مسئولانه و پایدار در قبال طبیعت خواهد بود.
وی ادامه داد: در این برنامه، دانش آموزان با شغل ارزشمند جنگلبان و نقش مؤثر آنان در پاسداری از منابع طبیعی کشور آشنا شدند.
اقبالی اظهار داشت: این اقدام برای گسترش آگاهی عمومی و ایجاد پیوند عاطفی بین کودکان و طبیعت در بین مدارس انجام می گیرد تا از هم اکنون بذر عشق به طبیعت در دل نسل فردا کاشته شود.