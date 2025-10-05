وضعیت اضطراری ذخایر خونی در استان قزوین
اداره کل انتقال خون استان با هشدار درباره وضعیت اضطراری ذخایر خونی از مردم بهویژه جوانان و بانوان، درخواست کرده تا با اهدای خون، جان بیماران نیازمند را نجات دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، طبق اعلام مسئولان، گروه خونی O مثبت و منفی بیشترین نیاز را در مراکز درمانی دارند. این در حالی است که گروههای خونی نادر مانند AB منفی نیز در مواقع بحرانی، به شدت کمیاب میشوند و تامین آنها برای نجات جان بیماران، چالشبرانگیز است.
آمارها نشان میدهد که میزان مراجعه برای اهدای خون در ماه گذشته، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴.۵ درصد در استان قزوین و ۱۱ درصد در تاکستان کاهش یافته است. این در حالی است که روزانه بیش از ۱۰۰ واحد خون و فرآوردههای خونی برای بیماران استان مورد نیاز است.
با وجود اینکه بانوان نیمی از جمعیت استان را تشکیل میدهند، اما تنها حدود ۷ درصد از اهدای خون را به خود اختصاص دادهاند.
از سوی دیگر، جوانان به عنوان پرانرژیترین قشر جامعه، میتوانند نقش کلیدی در رفع این بحران ایفا کنند. مسئولان تاکید دارند که اگر هر جوان سالی حداقل یک تا دو بار خون اهدا کند، هیچ بیماری در انتظار کیسه خون نخواهد ماند.
حدود ۵۳ درصد از اهداکنندگان خون در استان و ۳۹ درصد از اهداکنندگان در تاکستان، اهداکنندگان مستمر هستند.