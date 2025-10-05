رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد سال زراعی ۱۴۰۵ با کشت کلزا در هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان آغاز شده و به دلیل کمبود آب، کشاورزان تشویق به استفاده از محصولات دیم شده‌اند.

محدودیت منابع آبی، کشاورزان را به سمت کشت دیم سوق داد

محدودیت منابع آبی، کشاورزان را به سمت کشت دیم سوق داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از آغاز کشت پاییزه محصولات زراعی در استان خبر داد و گفت: سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با کشت کلزا در مزارع استان آغاز شده است.

محمدرضا اصغری اظهار کرد: تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا رفته و با توزیع ۸ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم بذر، سطح سبز حدود ۴۰۰ هکتار از این مزارع به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تأثیر کاهش نزولات آسمانی و تغییرات اقلیمی بر روند کشت پاییزه افزود: به دلیل محدودیت منابع آبی، سطح کشت امسال نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و کشاورزان تشویق می‌شوند محصولات کم‌آب‌بر دیم مانند جو را در اولویت قرار دهند.

اصغری ادامه داد: کشت محصولات دیم ریسک کمتری دارد و کشاورزانی که الگوی کشت ابلاغی و روش‌های نوین آبیاری مانند نوار تیپ را به کار گیرند، از تسهیلات، بذر گواهی‌شده و کود یارانه‌ای بهره‌مند خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین از برنامه کشت ۹۸ هزار هکتار گندم آبی، ۳۰۰ هزار هکتار گندم دیم، ۱۵ هزار و ۵۷۳ هکتار جو آبی و ۷۰ هزار هکتار جو دیم در استان خبر داد و گفت: سه‌هزار و ۶۷۸ دستگاه کارنده کالیبره برای عملیات کشت آماده به کار هستند.

اصغری افزود: تاکنون ۲۷ هزار و ۶۰۰ تن بذر رسمی گندم و جو در طبقات مختلف تامین شده که ۹ هزار و ۸۹۶ تن آن میان بهره‌برداران توزیع شده است. همچنین انواع کود‌های شیمیایی از جمله ۱۱ هزار و ۲۶۷ تن کود ازته، ۲ هزار و ۴۶۰ تن کود فسفاته و ۷۷۰ تن کود پتاسه در سطح استان توزیع شده است.

وی در پایان تاکید کرد که ارتقای آگاهی عمومی و ترویج الگو‌های صحیح کشت، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری تولید و مدیریت بهینه مصرف آب دارد.