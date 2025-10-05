پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد سال زراعی ۱۴۰۵ با کشت کلزا در هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان آغاز شده و به دلیل کمبود آب، کشاورزان تشویق به استفاده از محصولات دیم شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از آغاز کشت پاییزه محصولات زراعی در استان خبر داد و گفت: سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با کشت کلزا در مزارع استان آغاز شده است.
محمدرضا اصغری اظهار کرد: تاکنون یکهزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا رفته و با توزیع ۸ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم بذر، سطح سبز حدود ۴۰۰ هکتار از این مزارع به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به تأثیر کاهش نزولات آسمانی و تغییرات اقلیمی بر روند کشت پاییزه افزود: به دلیل محدودیت منابع آبی، سطح کشت امسال نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و کشاورزان تشویق میشوند محصولات کمآببر دیم مانند جو را در اولویت قرار دهند.
اصغری ادامه داد: کشت محصولات دیم ریسک کمتری دارد و کشاورزانی که الگوی کشت ابلاغی و روشهای نوین آبیاری مانند نوار تیپ را به کار گیرند، از تسهیلات، بذر گواهیشده و کود یارانهای بهرهمند خواهند شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین از برنامه کشت ۹۸ هزار هکتار گندم آبی، ۳۰۰ هزار هکتار گندم دیم، ۱۵ هزار و ۵۷۳ هکتار جو آبی و ۷۰ هزار هکتار جو دیم در استان خبر داد و گفت: سههزار و ۶۷۸ دستگاه کارنده کالیبره برای عملیات کشت آماده به کار هستند.
اصغری افزود: تاکنون ۲۷ هزار و ۶۰۰ تن بذر رسمی گندم و جو در طبقات مختلف تامین شده که ۹ هزار و ۸۹۶ تن آن میان بهرهبرداران توزیع شده است. همچنین انواع کودهای شیمیایی از جمله ۱۱ هزار و ۲۶۷ تن کود ازته، ۲ هزار و ۴۶۰ تن کود فسفاته و ۷۷۰ تن کود پتاسه در سطح استان توزیع شده است.
وی در پایان تاکید کرد که ارتقای آگاهی عمومی و ترویج الگوهای صحیح کشت، نقش مهمی در افزایش بهرهوری تولید و مدیریت بهینه مصرف آب دارد.