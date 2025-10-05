به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ محمد قاسم رحیمی گفت: در پی درخواست شهروندان اهوازی مبنی بر اینکه برخی از دکه‌های سطح شهرستان اهواز اقدام به فروش موادمخدر می‌کند، موضوع در دستورکار ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر به همراه پلیس امنیت عمومی شهرستان اهواز بعد از هماهنگی قضایی از ۱۰ باب دکه موردنظر بازدید که در نهایت مقداری مواد مخدر از آنان کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان در پایان با اشاره به اینکه دکه‌های فروش مواد مخدر پاکسازی و بلمپ شد، خاطرنشان کرد: متهمان بعد از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.