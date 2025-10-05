مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی گفت: نیمه نخست امسال ۳۹۰ فقره تسهیلات به ارزش هزار و ۱۸۰میلیارد و۵۲۴ میلیون ریال از طريق این صندوق در بخش‌های مختلف پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هادی رضازاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا وسیما با بیان اینکه به طور میانگین، به ازای هر سه میلیارد ریال تسهیلات یک شغل در استان ایجاد می‌شود، گفت: تلاش صندوق بر این است که در مناطق روستایی و عشایری مشاغل پایدار شکل بگیرد.

وی افزود: امسال صندوق کارآفرینی امید در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تسهیلات پرداخت کرده که تا کنون در بخش کشاورزی به ۴۷ طرح ۱۲۰ میلیارد و۶۰۸ میلیون ریال پرداخت شد.

حمایت از اشتغال پایدار

مدیرصندوق کارآفرینی امید استان در ادامه از پرداخت تسهیلات به ۱۸۸ طرح صنعتی به ارزش ۳۰۱میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال خبردادو گفت: در بخش خدمات نیز ۷۵۸ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال به ۱۵۵ طرح پرداخت شد.

به گفته رضا زاده پرداخت تسهیلات در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد افزایش یافته است.

حمایت از صندوق‌های خرد محله محور

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان به تشکیل صندوق‌های محله محور هم اشاره کرد و گفت: صندوق کارآفرینی و امید تا ۳۰برابر آورده این صندوق‌ها تسهیلات اعطا می‌کند و تا کنون ۱۲۰ صندوق از ۱۸۰ صندوق خرد محله محور فعال در استان ۲۵۰ میلیارد ریال وام اشتغال مشاغل خرد دریافت کردند.