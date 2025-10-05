به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حجت الاسلام منتظری در این مراسم با تأکید بر نقش صنعت در توسعه متوازن اجتماعی، از اقدامات مسئولانه شورای راهبردی پتروشیمی‌ها و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی پارس در حمایت از جامعه محلی به‌ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به ضرورت توانمندسازی مددجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی ، ادامه تحصیل فرزندان این خانواده‌ها را گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین در این مراسم بر تداوم حمایت از قشر های آسیب‌پذیر استان تاکید کرد.

در این مراسم و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، با همکاری شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه عسلویه و دادگستری کل استان بوشهر همچنین از محل موقوفه مرحوم هدایت با تولیت رئیس دیوان عالی کشور، بسته‌های لوازم‌التحریر و هدایای نقدی به ۱۰۰نفر از دانش‌آموزان برتر تحت پوشش کمیته امداد در شهرستان عسلویه اهدا شد.