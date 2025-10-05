به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آخرین روز از مسابقات جهانی پارادوومیدانی در کشور هند، صادق بیت سیاح با کسب مدال طلا، پنجمین نشان طلای کاروان کشورمان را به ارمغان آورد.

در جریان رقابت پرتاب نیزه مردان کلاس F ۴۱، صادق بیت‌سیاح ملی‌پوش ایران با رکورد ۴۸.۸۶ متر در رده نخست ایستاد و صاحب مدال طلا شد. وی با کسب این مدال، شمار مدال‌های کاروان اعزامی ایران به این مسابقات را به عدد ۱۵ رساند.

پیش از این ملی پوشان خوزستانی الهام صالحی موفق به کسب یک طلا و یک برنز، امان‌الله پاپی و عرفان بندری هر کدام یک برنز از مسابقات جهانی هند شده بودند.