معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از تجهیز شعب استان به تجهیزات پیشرفته آموزشی امدادی و مانکنهای جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بخشی گفت: شعب استان به مانکنهای احیای قلبی و ریوی (بزرگسال و نوزاد)، مانکنهای تزریقات وریدی و عضلانی، مانکنهای رفع انسداد مجاری هوایی (بزرگسال و نوزاد)، دستگاه AED و پرژکتورهای سیار تجهیز شد.
معاون آموزش و پژوهش هلال احمر خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت تجهیزات آموزشی در ارتقای سطح آموزشهای تخصصی و همگانی گفت: این تجهیزات با هدف افزایش آمادگی نیروهای امدادی و عموم مردم در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری تهیه شده و نقش بسزایی در ارتقای کیفیت آموزشهای امدادی و آمادگی برای مقابله با حوادث گوناگون ایفا میکند.
به گفته بخشی این تجهیزات شامل ۱۱ مانکن احیای قلبی و ریوی بزرگسال، ۱۱ مانکن بازوی تزریقات وریدی، ۱۱ مانکن تزریقات عضلانی، ۸ مانکن احیای قلبی و ریوی نوزاد، ۴ مانکن رفع انسداد مجاری هوایی بزرگسال، ۴ مانکن رفع انسداد مجاری هوایی نوزاد، ۱ دستگاه AED و ۴ پرژکتور سیار با قابلیت اتصال به موبایل است.
بخشی افزود: با بهرهگیری از این امکانات نوین، هلال احمر خراسان جنوبی در نظر دارد تا با ارائه آموزشهای کارآمدتر و باکیفیتتر، جامعهای ایمنتر و آمادهتر در برابر حوادث و بلایا بسازد.