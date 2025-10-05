مرکز خوداشتغالی و کارآفرینی خواهران ساوه از طریق حضور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهور و معاون وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرکز خوداشتغالی و کارآفرینی خواهران ساوه از طریق ویدئوکنفرانس با رئیسجمهور، و با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی بهطور رسمی افتتاح شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این مراسم گفت: همزمان با افتتاح این مرکز، پروژههای بازآفرینی شهری در ۱۲ شهر دیگر کشور نیز به بهرهبرداری میرسد.
وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این پروژهها، که شامل احداث پارکها، فضاهای سبز، ساختمانهای آموزشی، ورزشی و مراکز کارآفرینی است، ۸۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده است.
گلپایگانی با اشاره به اهمیت نقش مراکز خوداشتغالی در توسعه پایدار اظهار کرد: ایجاد چنین مراکزی نهتنها به توانمندسازی بانوان کمک میکند، بلکه با تربیت نیروی انسانی ماهر، نیاز صنایع منطقه به نیروی کار متخصص را نیز تأمین میکند. این اقدام میتواند چرخهای مثبت از اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در ساوه ایجاد کند.
استاندار مرکزی گفت: در کنار این مرکز خوداشتغالی، پروژههای متعددی در حوزههای درمانی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی در مناطق حاشیهای ساوه اجرا شده است. این طرحها با هدف رفع معضلات اجتماعی و فرهنگی و توانمندسازی جوامع محلی طراحی و اجرا شدهاند، اما برای دستیابی به نتایج پایدار، باید تلاشهای بیشتری صورت گیرد.
زندیه وکیلی با بیان اینکه ساوه بهعنوان یکی از شهرهای صنعتی پیشرو در کشور شناخته میشود، افزود: صنعتگران ساوه بارها از کمبود نیروی کار ماهر گلایه کردهاند. این چالش نشاندهنده ضرورت تقویت مراکز مهارتآموزی و ایجاد هنرستانهای جوار صنعت است تا نیروی انسانی بومی و ماهر برای تأمین نیازهای صنایع منطقه تربیت شود.