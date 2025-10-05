پخش زنده
حجتالاسلام پورخاقان در بازدید از ناوتیپ زیرسطحی و زیردریاییهای غدیر، فاتح و طارق در جریان آخرین وضع امنیت منطقه و آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تهدید احتمالی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در این بازدید ضمن خداقوت به کارکنان نیروی دریایی ارتش پس از گزارش فرماندهان ارشد منطقه، در جریان آخرین وضع امنیت و توانمندیهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و چگونگی عملکرد و توان زیردریاییها در مواجهه با دشمن و دفاع از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
همچنین حجتالاسلام پورخاقان با حضور در پایگاه نهم شکاری به صورت هوایی از جزایر سهگانه حوزه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بازدید کرد و در جریان آخرین وضع امنیت منطقه و آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تهدید احتمالی قرار گرفت.