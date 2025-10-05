افزایش ۲۰ درصدی ترافیک با بازگشایی مدارس
رئیس پلیس راهور استان قزوین، از افزایش حدود ۲۰ درصدی حجم ترافیک در سطح شهرستانها، به ویژه قزوین، از ابتدای نیمه دوم سال و با بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سرهنگ آسیایی در گفتوگو با بخش خبری ۲۰، ساعات اوج ترافیک را صبحها بین ۷ تا هفت و سی دقیقه صبح، همزمان با شروع مدارس و ادارات و همچنین حوالی ظهر یازده و سی دقیقه تا سیزده و سی دقیقه همزمان با تعطیلی شیفت صبح و شروع شیفت بعد از ظهر مدارس عنوان کرد.
رئیس پلیس راهور استان اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون، بالغ بر ۴۰۰ هزار وسیله نقلیه فقط به دلیل سرعت غیرمجاز در شهر قزوین اعمال قانون شدهاند.
سرهنگ آسیایی تأکید کرد که در صورت عدم وجود دوربینهای ثبت تخلف، این آمار میتوانست بسیار افزایش یابد.
سرهنگ آسیایی همچنین در پاسخ به نحوه اعتراض به جرایم رانندگی، به مناسبت هفته انتظامی اشاره و اعلام کرد که در این هفته بخشی از جرایم مازاد بخشیده شدهاند. شهروندانی که به مابقی جرایم خود اعتراض دارند، میتوانند با مراجعه به دفاتر پلیس بعلاوه ۱۰ و یا اجراییات شهرستانها اعتراض خود را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.