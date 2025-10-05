شهردار تهران در نشست هیئت دولت، گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مکان‌یابی و تأمین مسکن آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هیئت وزیران، امروز یکشنبه به ریاست آقای پزشکیان و با حضور اعضای دولت، برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر طرح برخی مسائل اجرایی و مشکلات از طرف اعضای هیئت دولت، علیرضا زاکانی، شهردار تهران گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مکان‌یابی و تأمین مسکن آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ارائه کرد.

همچنین، آیین‌نامه اجرایی واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور بر اساس بند "ت" ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز به تصویب رسید.

اعضای دولت در این نشست، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون حمایت از مالکیت معنوی، با عنوان فرایند صدور گواهینامه ثبت اختراع دفاعی را تصویب کردند.