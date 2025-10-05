به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مراسم امروز با حضور عبد الحمید رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، مسعود فرزانه مدیر عامل انتشارات به‌نشر، سید جلال حسینی رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران کتابخانه‌های شهرستان‌های خراسان رضوی برگزار شد.

ترویج معارف قرآنی، نبوی و اهل‌بیت (ع)؛ مأموریت فرهنگی آستان قدس رضوی

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، در آیین اجرای طرح «آفتاب مهربانی» با اشاره به جایگاه رفیع علم و قلم در اسلام و سیره امام رضا (ع)، این طرح را گامی در جهت ترویج معارف قرآنی و رضوی خواند.

عبد الحمید طالبی با بیان اینکه اولین نهاد فرهنگی در حرم مطهر رضوی، کتابخانه بوده است، اظهار داشت: مأموریت اصلی ما ترویج معارف قرآنی، نبوی و اهل‌بیت (ع) است و کتاب از بهترین ابزار‌ها برای تحقق این هدف است.

تقدیر از نگاه بلند تولیت آستان قدس رضوی

طالبی با تقدیر از حمایت‌های تولیت آستان قدس رضوی، افزود: نگاه بلند حجت‌الاسلام مروی به مقوله علم و فرهنگ، باعث شد این طرح برای دومین سال و با کیفیتی تکامل‌یافته شامل تنوع بیشتر کتاب‌ها، مشارکت گسترده‌تر نهاد‌های داخلی و خارج از آستان و برنامه‌ریزی برای رویداد‌های متنوع، اجرایی شود.

لزوم تولید و توزیع اثرگذار کتاب

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره به تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «خانوم ماه» از انتشارات به‌نشر، این اتفاق را نشانه اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی آستان رضوی خواند و گفت: باید با نیازسنجی و ذائقه‌سنجی دقیق، آثار ارزشمند را با زبان روز به دست مخاطب برسانیم.

دو راهبرد کلیدی در حوزه کتاب

وی دو راهبرد اصلی این سازمان را"احیای امر ائمه (ع) از طریق تولید و حفظ آثار فاخر" و "اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در معرفی جامع ابعاد وجودی ائمه معصومین (ع) " عنوان کرد و افزود: باید این معارف را در سه بعد "قدسی"، "سبک زندگی" و "حکومت‌سازی" به زبان روز به جهان عرضه کنیم.

توسعه نذر فرهنگی و تعمیم طرح به سطح ملی

طالبی در پایان با اشاره به موفقیت طرح آفتاب مهربانی، توسعه «نذر فرهنگی» و تعمیم این طرح به سراسر کشور به‌ویژه مناطق محروم را از برنامه‌های آینده دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی خیرین، این سفره فرهنگی با برکت امام رضا (ع) هرچه گسترده‌تر شود.

اهدای ۵۵ هزار جلد کتاب به ۱۶۰ کتابهانه محروم خراسان رضوی

مدیرعامل انتشارات به‌نشر در آیین آغاز دومین مرحله از اجرای طرح «آفتاب مهربانی» با شعار «آفتاب مهربانی همچنان می‌تابد»، جزئیات این طرح را تشریح کرد و گفت: در اجرای این طرح مقرر شده، کتاب‌های اهدایی مبتنی بر نیاز مخاطبان و برای حل مسائل کاربردی آنان باشد که با توجه به اجرای طرح در سال‌های گذشته، آسیب‌شناسی دوره قبلی طرح در شرکت به‌نشر انجام شده و با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و فعالان حوزه کتاب، نقاط بهینه برای اجرای طرح جدید شناسایی شده است.

مسعود فرزانه از تامین اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی این طرح از محل نذورات آستان قدس رضوی خبر داد و گفت: این مبلغ که سه برابر دوره قبل است، تماماً صرف خرید کتاب شد.

وی موضوعات کتاب‌های این بسته‌ها را «امام رضا (ع)»، «سنت و سیره اهل‌بیت (ع)»، «سنت و سیره پیامبر اکرم (ص)»، «مهارت‌ها و فنون زندگی»، «سبک زندگی» و «رمان و داستان» برای سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسال عنوان کرد و افزود: در این طرح برای اولین بار، علاوه بر انتشارات به‌نشر، ۱۵ ناشر مطرح کشور از جمله انتشارات سوره، کتاب نیستان، کتابک، پیدایش و محراب قلم... نیز مشارکت داشته و ۸۲ اثر از آنان در بسته‌ها قرار گرفته است.

فرزانه افزود: مجموع کتاب‌های اهدایی ۵۵ هزار جلد در ۲۸۰ عنوان است که در ۳۵۰ بسته با ارزش ریالی هر بسته ۳۸۰ میلیون ریال، آماده شده و به ۱۶۰ کتابخانه تحت پوشش «سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی» (۷۵ مجموعه)، «نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» (۶۰ مرکز) و «بنیاد کرامت و کانون خادم‌یاران کتاب رضوی» اهدا می‌شود.

وی با تاکید بر هدف‌مندی توزیع بسته‌ها گفت: لیست کتابخانه‌های هدف به سازمان‌های مربوطه ارائه و بر اساس اولویت‌بندی و نیازسنجی آنان و نیز نظر مخاطبان، ۳۲ شهر و شهرستان در استان خراسان رضوی تحت پوشش قرار گرفتند.

رویدادسازی و امتداد جریان کتاب

فرزانه یکی از تفاوت‌های این طرح با دوره‌های قبل را «رویدادسازی و امتداد جریان کتاب» دانست و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ها با سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی و نهاد کتابخانه‌های عمومی، کارگاه‌های آموزشی، جلسات نقد و بررسی، معرفی کتاب، رونمایی، مسابقات کتابخوانی و پویش‌ها در کتابخانه‌های محروم خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

وی از تهیه پیوست رسانه‌ای به صورت یک مستند ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای تبلیغ و ترویج کتاب خبر داد و گفت: دو اقدام آینده طرح"آفتاب مهربانی"، «اجرای طرح در مقیاس ملی» و «طراحی وجه نخبگانی با برگزاری نشست‌های تخصصی» حول محور کتاب، امام رضا (ع)، نذر و مردمی‌سازی کتاب خواهد بود.

لزوم معرفی امام رضا (ع) از طریق مراکز علمی و فرهنگی در عرصه بین‌المللی

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، در آیین اجرای طرح «آفتاب مهربانی» با تأکید بر لزوم معرفی جهانی امام رضا (ع) از طریق اقدامات فرهنگی و علمی، گفت: امام رضا (ع) باید از طریق کتابخانه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی به جهان معرفی شود.

سید جلال حسینی، با بیان اینکه"اگر بخواهیم امام رضا (ع) در عرصه بین‌المللی شناخته شود، این اتفاق از طریق کتاب و کتابخانه محقق می‌شود"، اظهار داشت: باید با ایجاد کتابخانه‌های امام رضا (ع) و مراکز علمی، مشابه آنچه که برای چهره‌های علمی جهان انجام شده، اقدام کنیم.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به استقبال کشور‌های منطقه از معارف رضوی، پیشنهاد داد: برای سال آینده، بسته‌های فرهنگی ویژه‌ای برای کشور‌های افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان تهیه شود.

وی بر لزوم همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دیگر نهاد‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: با تشکیل جلسات مشترک می‌توانیم در تولید و توزیع محتوای فرهنگی برای مخاطبان غیرفارسی‌زبان موفق‌تر عمل کنیم.

حسینی در پایان، اجرای طرح آفتاب مهربانی را کاری ارزشمند خواند و ابراز امیدواری کرد: با توسعه اینگونه اقدامات، شاهد گسترش هرچه بیشتر معارف رضوی در سطح جهان باشیم.

در پایان این مراسم تعدادی از بسته‌های کتاب به نمایندگان کتابخانه‌های محروم استان خراسان رضوی وابسته به سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اهدا شد.