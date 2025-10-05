به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذالنوری در صحن مجلس شورای اسلامی در انتقاد به وضعیت بی‌حجابی‌ها با اشاره به آیات قرآن گفت: بدن‌ها و اعضای بدنی که به حراج چشمان دزد و آلوده نامحرمان گذاشته شده، نسل فاسد تحویل شما میدهند، به چی دل خوش‌کردید، از چه میترسید؟

وی حجاب را یکی از مهمترین دغدغه‌های مراجع و مردم متدین دانست و گفت: حجاب نص صریح قرآن است که در کنار وجوب شرعی، قانون مصوب مجلس است که باید در جامعه اجرا شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجاب از مهمترین توصیه‌های شهدا در وصیت نامه هایشان بود افزود: از مسئولان و به ویژه سران سه قوه می‌خواهیم این قانون را به صورت کامل در کشور اجرا کنند.