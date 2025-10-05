به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک‌شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ به مناسبت روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی، همایشی با موضوع، «همبستگی در برابر نقض حقوق بنیادین کودکان، از غزه تا تهران»، در محل موزه دفاع مقدس برگزار شد.

این برنامه با همکاری مشترک موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مؤسسه صیانت از حقوق زنان، وزارت دادگستری، مجمع نویسندگان مقاومت، دبیرخانه کنفرانس انتفاضه فلسطین، مرکز آموزش عالی امام حسین (ع) و سازمان بسیج حقوق‌دانان تهران برپا گردید و با حضور جمعی از مسئولان، تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالین و سازمان‌های فعال در حوزه حقوق بشر از کشور‌های لبنان و فلسطین و پاکستان و افغانستان و سایر کشور‌ها همراه بود. همچنین خانواده‌های معظم شهدای تحمیلی جنگ دوازده‌روزه نیز در این نشست حضور داشتند. هدف از این نشست، تبیین و افشای نقض فاحش حقوق بنیادین بشری و مظلومیت روز افزون کودکان و نوجوانان در فلسطین اشغالی بود.

آغاز همایش با سخنان علی خلیلی، از آوارگان فلسطینی، همراه بود. او با یاد از رنج و مقاومت مردم فلسطین، تأکید کرد که این گردهمایی صرفاً تماشای درد نیست، بلکه فریادی است علیه سکوت جهانی در برابر نقض حقوق کودکان. خلیلی با دعوت حضار به یک دقیقه سکوت به یاد شهدای کودک و ملت‌های مظلوم، همایش را با پیام «همبستگی برای عمل» آغاز کرد.

در ادامه همایش، با اشاره به نقش دانش و برنامه‌ریزی در تغییر سرنوشت کودکان، از اهمیت حضور نهاد‌های دانشگاهی و مدنی در حمایت عملی و علمی از کودکان سخن گفته شد. سپس فاطمه بهرام‌آبادیان، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه چترا با مقام مشورتی سازمان ملل، به بررسی اثرات روانی جنگ بر کودکان پرداخت. او با استناد به آمار‌های جهانی، از ابعاد گسترده خشونت و محرومیت در غزه سخن گفت و بر ضرورت مداخلات روان‌شناختی، آموزش، و تقویت امید و تاب‌آوری در میان کودکان جنگ‌زده تأکید کرد.

در بخش بعد، سردار ابطحی، دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، در جمع شرکت‌کنندگان این نشست حضور یافت.

وی در سخنان خود با اشاره به مظلومیت کودکان غزه و نقش ملت‌های آزاده در دفاع از آرمان فلسطین، بر لزوم استمرار حمایت‌ها تا پایان مقاومت تأکید کرد.

ابطحی با بیان خاطراتی از دیدار با فعالان عدالت‌خواه غربی، به تبیین دیدگاه اسلام درباره حقوق زنان و کودکان پرداخت و خاطرنشان کرد که ملت ایران همواره در صف مقدم دفاع از مظلومان جهان ایستاده است.

در ادامه‌ی نشست، سرکار خانم زینب فرهاد، روایتگر لبنانی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به رنج‌های کودکان غزه و نقش آنان در شکل‌گیری روح مقاومت، تأکید کرد که این کودکان با وجود همه مصائب جنگ، منشأ الهام و درس‌های انسانی برای جهانیان شده‌اند.

خانم فرهاد با بیان مشاهدات خود از مجروحان فلسطینی و خانواده‌های آنان، از تلاش‌های مردمی برای بازسازی روحی کودکان غزه سخن گفت و افزود: «این کودکان از نخستین روز‌های جنگ، توانسته‌اند با همیاری، نقاشی، کاردستی و جلسات درمان جمعی، امید را در دل‌های خود زنده نگه دارند.»

وی تربیت قرآنی و ایمان عمیق کودکان فلسطینی را عامل اصلی پایداری آنان دانست و افزود نسل امروز غزه، ادامه‌دهنده راه مبارزان گذشته است؛ نسلی که از دل رنج، ایمان، آگاهی و عشق به وطن برخاسته است.

خانم فرهاد با اشاره به شعار کودکان فلسطینی گفت: «آنان با ایمان راسخ تکرار می‌کنند؛ می‌میریم، اما هرگز با ذلت زندگی نمی‌کنیم — شعاری که از فرهنگ عاشورا و مقاومت الهام گرفته است.»در ادامه همایش، سید علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به هم‌زمانی این نشست با «روز همبستگی با کودکان فلسطینی» و «هفته ملی کودک»،گفت: متأسفانه این هفته را در حالی می‌گذرانیم که کودکان بسیاری در جهان، به‌ویژه در فلسطین، قربانی جنگ و خشونت‌اند.

وی با مرور اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون حقوق کودک افزود: «جهان در حمایت از کودکان شکست خورده است و سازوکار‌های بین‌المللی کارآمدی لازم را ندارند.»

کاظمی با اشاره به آمار نهاد‌های جهانی گفت: «از هر شش کودک در جهان، یک کودک درگیر جنگ است و سال ۲۰۲۴ یکی از تلخ‌ترین سال‌ها برای کودکان بوده است.»

او در پایان بر ضرورت طراحی الگو‌های بومی حمایت از کودکان در جهان اسلام و پاسداشت یاد شهدای مقاومت تأکید کرد.

در بخش پایانی مراسم، با حضور سردار امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل و قدردانی به عمل آمد.