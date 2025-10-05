پخش زنده
فرماندار چرداول به منظور بررسی میدانی مشکلات روستای فرخیهوند با حضور در بین مردم از نزدیک مشکلات دورترین روستای این شهرستان را پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ گراوند در دیدار صمیمی با مردم روستای باریکه فرخینوند بخش زاگرس به صورت تلفنی با مدیران کل مسکن، مخابرات و فناوری ارتباطات گفتوگو کرد و خواستار رفع مشکل آسفالت معابر روستا و اینترنت تلفن همراه آن شد.
وی همچنین در حاشیه این دیدار گفت: روکش آسفالت ورودی روستا و ایمن سازی مسیر وروری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
روستای باریکه در فاصله ۶۰ کیلومتری از مرکز شهرستان بدره قرار دارد.