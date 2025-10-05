به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و استقلال تهران، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال صالح حردانی و رامین رضاییان از استقلال را به اردوی تیم ملی کشورمان برای حضور در دیدار برابر روسیه و تانزانیا دعوت کرد.

این دو بازیکن از فردا دوشنبه ۱۴ مهر در اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت.

روزبه چشمی دیگر بازیکنی که در اردو‌های قبلی تیم ملی حضور داشت، این اردو را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد.