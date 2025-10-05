پخش زنده
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دو بازیکن از تیم استقلال را به اردوی این تیم برای برگزاری دو بازی تدارکاتی دعوت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دیدار تیمهای چادرملو اردکان و استقلال تهران، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال صالح حردانی و رامین رضاییان از استقلال را به اردوی تیم ملی کشورمان برای حضور در دیدار برابر روسیه و تانزانیا دعوت کرد.
این دو بازیکن از فردا دوشنبه ۱۴ مهر در اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت.
روزبه چشمی دیگر بازیکنی که در اردوهای قبلی تیم ملی حضور داشت، این اردو را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد.