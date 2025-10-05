پیام نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی در محکومیت تجاوز اسرائیل به ناوگان «الصمود» صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی حمله وحشیانه نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان «الصمود»، که به منظور لغو محاصره ظالمانه غزه و برقراری پیوندهای انسانی بین این سرزمین و دوستانش در سراسر جهان ایجاد شده بود، آیتالله دری نجفآبادی، نائب رئیس مجمع جهانی اهل بیت، با ابراز تأسف و انزجار از این اقدام، این عمل را «ننگی بر دامن مدافعان حقوق بشر» دانست.
نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی ابراز داشت: حمله اسرائیل به ناوگان الصمود نه تنها تجاوزی آشکار به خدمات بشردوستانه است بلکه نشاندهندهٔ ادامهٔ سلسلهمراتب رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی این رژیم نسبت به مردم بیدفاع غزه میباشد.
آیتالله دری نجفآبادی، ضمن تأکید بر مظلومیت مردم غزه، اعلام کرد که این مسئله «اجتماعی جهانی» را میطلبد و خواستار اتحاد و همبستگی مسلمانان و همه آزادیخواهان در برابر این اعمال شنیع شد.
او افزود: مسئولیت کشورهای عربی و اسلامی، به ویژه همسایگان غزه، که باید قهرمانان این صحنه باشند، برای واکنش فوری در برابر این تجاوزات بیش از پیش احساس میشود. اکنون زمان ایستادن در کنار هم و تأکید بر ارزشهای انسانی و حقوق بشر است. ننگ بر رژیم صهیونیستی و مدافعان حقوق بشر که در برابر این جنایات سکوت کردهاند!
آیتالله دری نجفآبادی همچنین با قدردانی از تلاشهای ناوگان «الصمود»، نوشت: ما باید از تمام اعضای این ناوگان و همه آزادیخواهان، به ویژه آن دسته از فعالان غربی که با حمایتشان از تلاشهای بشردوستانه این افراد به یاری مردم غزه شتافتهاند، تشکر کنیم. ایستادگی و فداکاری این آزادیخواهان باید به عنوان الگویی برای همه انسانهای آزاده در حال و آینده مورد توجه قرار گیرد. آنها حقیقتاً نمایندگان ارزشهای انسانی و انساندوستانه هستند و ما از آنها صمیمانه قدردانی میکنیم.
این عالم دینی افزود: ما برای دفاع از حقوق مردم غزه باید به یکدیگر بپیوندیم و اجازه ندهیم توطئههای متجاوزان به هدف خود برسد. ما با اتحاد و همبستگی، باید از حق و عدالت دفاع کنیم و یقین داشته باشیم این پیروزی حتماً به دست خواهد آمد.
آیتالله دری نجفآبادی بر ضرورت تقویت وحدت مسلمانان و حمایت از مردم مظلوم غزه تأکید کرد و ابراز داشت که این اتحاد نه تنها ضامن برقراری صلح و امنیت در منطقه است، بلکه نشانهای از قدرت ایمان و ارادهٔ مسلمانان در برابر ظلم و ستم خواهد بود. ما برای حق و عدالت هرگز سر تسلیم فرود نخواهیم آورد و تا آزادی کامل مردم غزه خواهیم ایستاد!