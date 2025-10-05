تیم ملی پارادوومیدانی ایران با کسب ۹ مدال طلا، ۲ نقره و پنج برنز در رقابت‌های جهانی دهلی نو، پس از تیم‌های برزیل و چین بر سکوی سوم تیمی جهان ایستاد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، رقابت‌های جهانی پارادوومیدانی در مدت نه روز گذشته با حضور بیش از هزار ورزشکار از ۱۰۴ کشور در پایتخت هند برگزار شد.

در این مسابقات، ورزشکاران ایرانی با نمایش درخشان و اراده‌ای مثال‌زدنی موفق شدند جایگاه سوم تیمی جهان را از آن خود کنند.

تیم کشورمان در مجموع با ۹ مدال طلا، ۲ نقره و پنج برنز عملکردی درخشان از خود به‌جا گذاشت.

این طلایی‌ترین ودرخشان‌ترین نتایج تیم ملی کشورمان در طول تاریخ مسابقات جهان است.