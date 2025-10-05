به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد شامحمدی، رئیس جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: در نخستین دستورجلسه مصوب شد فضای مجازی در حوزه وکالت و در حوزه کانون مرکز ساماندهی شود. و حتماً در این موضع کانون وکلا و هیئت مدیره ورود خواهند کرد نظارت خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد افرادی در فضای مجازی اقداماتی انجام بدهند که جنبه ی مجرمانه داشته است.

رئیس جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کانون وکلا بعنوان نهاد وکالت یک نهاد خود انتظام است و هم دادسرای انتظامی مستقل داریم دادگاه انتظامی مستقل داریم هرچند این دادسرا و دادگاه ما در نهایت تحت نظارت و تحت نظارت قوه قضایی از طریق دادسرای عالی انتظامی قضاست.

شامحمدی گفت: اما در کنار اینها کانون یک اداره نظارت هم تاسیس کرده اداره نظارت آیین نامه مشخصی دارد که مسئولیت رصد کردن و ساماندهی فضای مجازی بیشتر بر عهده هیئت نظارتی است که ضمانت اجراهای زیادی دارد و در نهایت اگر کسی توجه نکند و مرتکب به تخلفی بشود، از طریق هیئت نظارت به نهادهای اقتصادی ما معرفی میشود و اجازه نخواهیم داد قانون شکنان تحت عنوان مشاوره حقوقی تحت عنوان وکیل وجهه این شغل را زیر سوال ببرند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وکالت ارزان است یا خیر گفت: خیلی از شما عزیزان دارید مالیات پرداخت می‌کنید به نظر شما کارمندان دولت وضعیت اقتصادی خیلی خوبی دارند؟ اگر مقایسه ای باشد، مقایسه کنید بین مالیاتی که توسط کارمندان پرداخت می‌شود بعد آن موقع می‌توانیم بگوییم آیا قضاوت درباره درآمد وکلا درست است یا نه

رئیس جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: من اعتقادم این است که قضاوت درباره میزان درآمد دقیق نیست و نیاز به بررسی و تحلیل آماری دقیق دارد و نتیجه آن قطعاً این خواهد بود که به سمتی برود که باید فکر اساسی کنیم برای جلوگیری از آسیب های خطرناک ناشی از بیکاری و کم درآمدی وکلا به ویژه وکلای جوان چون اگر ما باید این عددی که در آمده را تقسیم کنیم بر تعداد وکلا بعد می بینیم به چه عددی می رسیم بر میانگین هزینه های روزانه، ماهیانه و سالیانه هر خانواده را اعلام کنیم بعد ببینیم به چه عدد رقمی خواهیم رسید.

شامحمدی گفت: اگر شما تعرفه ها رو ببینید تعرفه ها بسیار بسیار ارزان است. اما این دلیل بر این نمیشود اگر کسی که می خواهد از خدمات ده تا وکیل برخوردار شود، یا اگر می خواهد از خدمات یک وکیل متخصص یا چند نفر وکیل متخصص با خوردار شود، بگوییم این حق الوکاله، مبنای قضاوت است ما آیین نامه داریم تعرفه ی حق الوکاله ها بسیار روشن است و این تعرفه نشان میدهد که خدمات حقوقی گران نیست!