همزمان با هفته نیروی انتظامی استاندار به همراه جمعی از مسئولان، با حضور در مقر انتظامی استان، از خدمات شبانه روزی قوای انتظامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،استاندار استان قم با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی فرماندهی انتظامی استان و تبریک هفته انتظامی گفت: بحمدالله چیزی که در استان دیده می‌شود بالا رفتن شاخص‌های امنیت و نظم و انضباط است و این مرهون و مدیون تلاش‌های شبانه روزی و سخت کوشانه فرماندهی و مجموعه انتظامی استان است.

اکبر بهنام جوافزود: بنده به نیابت از مردم عزیز استان قم از فعالیت‌های کارکنان نیروی انتظامی استان، که در سرما و گرما، ۲۴ ساعته مشغول فعالیت هستند تا مردم از این گوهر بسیار نایاب یعنی امنیت برخوردار باشند قدر دانی می‌کنم.

شهردار قم نیز در این دیدار امنیت را زیربنای عمران و آبادانی دانست و افزود: ملت ایران این امنیت را مرهون قوای نظامی و خون پاک شهیدان هستند.

برگزاری محفل انس با قرآن، دیدار با تولیت حرم مطهر، عطر افشانی ضریح مطهر امامزاده سید علی با حضور کارکنان نیروی انتظامی و نواخته شدن زنگ پلیس در یکی از مدارس شهر از دیگر برنامه‌های هفته نیروی انتظامی بود.