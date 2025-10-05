به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اخباری سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان در نشست خبری پس از بازی با استقلال تهران گفت: بهتر است مربیان استقلال به جای اتهام زنی به تیم ما به فکر التیماتوم‌های باشگاه خودشان باشند و در حالی که دو هزار میلیارد هزینه کرده‌اند به علت نتیجه نگرفتن تیم شان و ناراحتی هواداران شان تیم‌های دیگر را مقصر معرفی نکنند.

وی افزود: همه امروز دیدند چه تیمی شاداب‌تر و سرحال‌تر فوتبال بازی کرد و صاحب توپ و زمین بود؛ استقلالی‌ها بر اثر یک اشتباه بازیکنان ما به گل رسیدند و اگر بازیکنان نکات فنی را درست اجرا می‌کردند، تیم برتر میدان چادرملو بود که اکنون ۶ هفته است که میهمان هستیم و این امتیاز‌ها را به دشواری جمع کرده‌ایم.