سرمربی تیم فوتبال چادرملواردکان گفت: امسال تیم ما در لیگ برتر فوتبال نزدیک ۳۰۰ میلیارد هزینه کرده در حالی که استقلال ۲۰۰۰ میلیارد هزینه کرده است، اما تیم ما برتر بود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اخباری سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان در نشست خبری پس از بازی با استقلال تهران گفت: بهتر است مربیان استقلال به جای اتهام زنی به تیم ما به فکر التیماتومهای باشگاه خودشان باشند و در حالی که دو هزار میلیارد هزینه کردهاند به علت نتیجه نگرفتن تیم شان و ناراحتی هواداران شان تیمهای دیگر را مقصر معرفی نکنند.
وی افزود: همه امروز دیدند چه تیمی شادابتر و سرحالتر فوتبال بازی کرد و صاحب توپ و زمین بود؛ استقلالیها بر اثر یک اشتباه بازیکنان ما به گل رسیدند و اگر بازیکنان نکات فنی را درست اجرا میکردند، تیم برتر میدان چادرملو بود که اکنون ۶ هفته است که میهمان هستیم و این امتیازها را به دشواری جمع کردهایم.