به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای تمرین امروز تیم ملی فوتبال، امیر قلعه نویی برای دقایقی با ملی‌پوشان حاضر در اردو به صحبت پرداخت.

پس از پایان صحبت سرمربی تیم ملی مهدی تاج با استقبال امیر قلعه‌نویی در جمع ملی پوشان حاضر شد و برای دقایقی کوتاه با بازیکنان به گفت‌و‌گو پرداخت.

او خطاب به ملی پوشان گفت: من به این تیم ملی امیدوارم. این حرف من بر اساس تجربه‌ام است. قدر خودتان را بدانید چرا که پوشیدن پیراهن تیم ملی ارزش بالایی دارد و فرصتی است که در اختیارتان قرار گرفته تا با این پیراهن برای مردم خوشحالی ایجاد کنید.

رئیس فدراسیون فوتبال با قدردانی از کادر فنی و بویژه سرمربی تیم ملی کفت: به عنوان رییس فدراسیون فوتبال هر کاری لازم باشد برای این تیم انجام می‌دهم و با ایمان کامل معتقدم این تیم می‌تواند در آینده هم نتایج خوبی کسب کند.

بعد از صحبت‌های مهدی تاج رییس فدراسیون، امیر قلعه‌نویی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای موفقیت تیم ملی گفت: ما به مردم بدهکاریم. امروز می‌خواستم در کمپ تیم ملی بر سر مزار چند شهید حاضر شویم که یکی از این شهیدان، شهید امیررضایی مجد رفیق صمیمی‌ام است. ما در تیم ملی جوانان با هم همبازی بودیم، اما در ۱۹ سالگی داوطلبانه به جهبه رفت و شهید شد. حالا این پیراهن تیم ملی که تن شما است به خاطر این رشادت‌ها است. ما هم به مانند یک سرباز باید بجنگیم.

پس از پایان صحبت‌های سرمربی تیم ملی، تمرین ملی‌پوشان با انجام تمرین دوچرخه آغاز شد.

سپس بیرانوند، نیازمند، اخباری و خلیفه دروازه‌بانان دعوت شده به اردوی تیم ملی به مرور تمرینات اختصاصی خود زیرنظر آلین دینکا مربی دروازه بانان پرداختند.

کار‌های کششی و کار با وزنه بخش‌های بعدی تمرین ریکاوری امروز ملی‌پوشان بود.