معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری جاسک گفت: فردا تمرین تاکتیکی نیروی دریایی ارتش در جاسک برگزار میشود که ممکن است با صداهای مهیب انفجاری همراه باشد و مردم در این زمینه نگران نباشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حسن دور اندیش افزود: صداهای مهیب و انفجار فردا در شهرستان جاسک ناشی از تمرینهای تاکتیکی مرسوم نیروی دریایی ارتش است و مردم نگران نباشند.
جاسک میزبان منطقه دوم نیروی دریایی ارتش است.
بندرجاسک در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است.
