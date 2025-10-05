معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری جاسک گفت: فردا تمرین تاکتیکی نیروی دریایی ارتش در جاسک برگزار می‌شود که ممکن است با صدا‌های مهیب انفجاری همراه باشد و مردم در این زمینه نگران نباشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حسن دور اندیش افزود: صدا‌های مهیب و انفجار فردا در شهرستان جاسک ناشی از تمرین‌های تاکتیکی مرسوم نیروی دریایی ارتش است و مردم نگران نباشند.

جاسک میزبان منطقه دوم نیروی دریایی ارتش است.

بندرجاسک در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است.

