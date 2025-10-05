پخش زنده
رئیس پلیسراه گیلان از وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محدوده دوربرگردان پایانه شهرستان آستارا خبر داد و گفت : با حضور بهموقع مأموران پلیسراه راننده و سرنشینان خودرو نجات یافتند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ صفری با اشاره به اینکه بعدازظهر امروز، یک دستگاه سواری پژو پارس بهدلیل تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه خودروی تارا – حامل مسافران اهل شهرستان کرمان – برخورد کرد افزود: در پی این برخورد، خودروی تارا از مسیر منحرف و با نیوجرسی میانه راه برخورد کرد که منجر به آتشسوزی خودرو شد.
وی گفت: مأموران پلیسراه که در نزدیکی محل حادثه مستقر بودند، بلافاصله به صحنه رسیده و پیش از شعلهور شدن کامل خودرو، ۴ سرنشین شامل دو مرد، یک زن و یک دختربچه را از داخل خودرو خارج کردند.
رئیس پلیسراه گیلان افزود: حال عمومی رانندگان و سرنشینان دو خودرو مساعد گزارش شده است.
سرهنگ صفاری با اشاره به اینکه تغییر مسیر ناگهانی علت اصلی بروز این سانحه بوده، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بهویژه دقت در استفاده از آینهها هنگام تغییر مسیر نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع چنین حوادث دارد.