تیم فوتبال بارسلونا در ادامه هفته هشتم رقابتهای لیگا مقابل سویا شکست خورد تا رئال در صدر جدول رده بندی باقی بماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال بارسلونا در ادامه هفته هشتم رقابتهای لیگای اسپانیا به مصاف سویا رفت.
بارسلونا در این بازی خارج از خانه ۴ به ۱ نتیجه را واگذار کرد تا نخستین شکست فصل این تیم رقم بخورد.
تک گل آبی اناریها را در این بازی مارکوس رشفورد به ثمر رساند البته روبرت لواندوفسکی در حالی که بازی با نتیجه ۲ بر ۱ دنبال میشد یک پنالتی را از دست داد.
این نخستین شکست فصل بارسلونا به شمار میآید که باعث شد تا رئال مادرید در صدر جدول رده بندی باقی بماند.
در جدول لیگا رئال با ۲۱ امتیاز در صدر قرار دارد و بارسلونا با ۱۹ امتیاز در رده دوم است.