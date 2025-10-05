پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ رئیس امور عشایری شهرستان خرم آباد گفت: امسال سه هزار و ۵۰۰ تن نهادهی دامی در منطقه ی عشایری بیرانشهر توزیع شده است.
نادمی با اشاره به توزیع ماهانه ۱۹۰ تن آرد و چهار هزار سلیندر گاز سالانه بین عشایر خرم آباد افزود: امسال همچنین ۱۱ میلیارد تومان برای خرید نهادههای دامی به عشایر این شهرستان پرداخت شده است.
هادی دالوند بخشدار بخش بیرانوند گفت: راههای دسترسی در بخش بیرانشهر بیش از ۶۰ کیلومتر است که تاکنون ۳۰ کیلومتر آن مرمت و بهسازی شده است.
یکهزار و ۲۰۰ خانوار عشایری با ۱۲ هزار رأس دام در منطقه ی عشایری بیرانشهر ساکن هستند که یکی از دغدغه آنها بهسازی راههای عشایری است.