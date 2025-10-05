با آغاز فصل برداشت کیوی در گیلان، تولیدکنندگان این محصول استراتژیک ضمن تلاش برای عرضه‌ی محصولی باکیفیت، از موانع صادراتی و نبود ثبات در بازار گلایه دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ همزمان با فرارسیدن فصل پاییز، برداشت کیوی از باغ‌های گیلان آغاز شده است. این میوه خوش‌طعم و پرطرفدار، که بخش قابل توجهی از باغ‌های استان را به خود اختصاص داده، امسال نیز با مشکلاتی در زمینه‌ی صادرات روبه‌روست.

خبر ۲۰ شبکه باران در گزارشی به بررسی این مسائل پرداخته و دغدغه‌های کیوی‌کاران را در مسیر عرضه‌ی محصول به بازار‌های داخلی و خارجی بازتاب داده است.