بارورسازی ابرها راهبرد بلندمدت برای تامین آب
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی وزارت نیرو با تاکید بر لزوم نگاه راهبردی به موضوع بارورسازی ابرها گفت:برای دستیابی به نتایج مطلوب باید به بارورسازی ابرها به عنوان یک راهبردی مستمر و بلندمدت برای تامین آب پایدار نگریست.
محمد مهدی جوادیانزاده در سومین جلسه کمیته تخصصی راهبری بارورسازی ابرها در آذربایجان شرقی بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی، زیرساختهای هواشناسی و برنامهریزی راهبردی برای ارتقای بهرهوری و تامین پایدار آب تاکید کرد و اجرای بارورسازی ابرها بهعنوان نقطه آغاز توسعه ملی این فناوری مطرح شد.
وی ارتقای بهرهوری در استحصال آبهای جوی، جلوگیری از مداخلات داخلی و خارجی در جو کشور، توسعه این صنعت در زیستبوم فناوری کشور و پرورش شرکتهای فناوری در این حوزه را از مهمترین بخشهای ماموریتهای ۱۲گانه این مرکز عنوان کرد.
طاهر روحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اهمیت تامین آب پایدار به عنوان یکی از دغدغههای اصلی استان گفت: از نگاه ما بارورسازی ابرها موضوعی ملی است و امیدواریم اجرای این طرحها در آذربایجان شرقی بتواند در مسیر تامین آب کشور نقش موثری ایفا کند.
یوسف غفارزاده مدیر عامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی گزارشی از عملکرد استان در این حوزه ارائه کرد و گفت: تاکنون ۱۴ ژنراتور در نقاط مختلف استان مستقر و ۱۷ عملیات پرواز انجام شده است، علاوه بر این همکاریهای گستردهای با دانشگاهها برای توسعه علمی و اجرایی این طرح طی امسال در حال انجام است.
بهروز ساری صراف استاد دانشگاه تبریز با تاکید بر اینکه اقلیم موضوعی فراتر از بارورسازی ابرهاست گفت: بارورسازی میتواند نقطه آغاز باشد، اما باید سایر ابعاد اقلیمی و زیستمحیطی نیز مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است اعضای کمیته تخصصی درباره سازوکارهای راهبردی اجرای طرح، پشتوانه علمی موجود در دانشگاه تبریز، اعلام آمادگی اتاق بازرگانی تبریز برای حمایت از طرح، بهرهگیری از زیرساختهای هواشناسی استان از جمله رادار و ماهواره و بازتعریف اهداف بارورسازی ابرها متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه به تبادل نظر پرداختند.